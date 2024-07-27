Еще один генерал МО попал в нежные лапы правосудия

Антон Беляев В конце 90-х ушлые начфины зарплату вояк под проценты клали в банки, а нам по 2-3 месяца не платили! Поверьте, сам слышал откровения этого козла, хвастал, как удачно деньги крутит!

Лилианна Марченко И почему у этих генералов такие лица пропитые.... Наверно, таким образом совесть свою топили...