Гений про злодейства Как-то кучно идут у нас заместители бывшего министра обороны, вы не находите? Впрочем, министры тоже бывшие, что не делает вечер более томным.
Еще один генерал МО попал в нежные лапы правосудия
Комментарии
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Антон Беляев
В конце 90-х ушлые начфины зарплату вояк под проценты клали в банки, а нам по 2-3 месяца не платили! Поверьте, сам слышал откровения этого козла, хвастал, как удачно деньги крутит!
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19 час.
Лилианна Марченко
И почему у этих генералов такие лица пропитые.... Наверно, таким образом совесть свою топили...
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17 час.
Ваша Светлость
14 лет, этот зам Шойги воровал у нашей Родины, у наших воинов, а бывший Министр как бы не в курсе?! А может в доле? Но это компетенция СКР и Прокуратуры...
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17 час.
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