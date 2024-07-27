Театр абсурда
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Театр абсурда

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Еще один генерал МО попал в нежные лапы правосудия

Еще один генерал МО попал в нежные лапы правосудия

Гений про злодейства Как-то кучно идут у нас заместители бывшего министра обороны, вы не находите? Впрочем, министры тоже бывшие, что не делает вечер более томным.

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Комментарии
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Антон Беляев
В конце 90-х ушлые начфины зарплату вояк под проценты клали в банки, а нам по 2-3 месяца не платили! Поверьте, сам слышал откровения этого козла, хвастал, как удачно деньги крутит!
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