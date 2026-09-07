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Новости Липецка

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В Липецкой области отменён красный уровень угрозы

В Липецкой области отменён красный уровень угрозы

Красный уровень угрозы отменен, но полная отмена воздушной опасности в Липецкой области пока не произошла.

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