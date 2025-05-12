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Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Лидер политсилы Абдулла Оджалан принял решение продолжить политическую работу.фото: unsplash.com/@imadalassiryПризнанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске и сложении оружия.

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