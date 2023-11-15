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Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили БМП противника после нескольких дней «охоты»

Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили БМП противника после нескольких дней «охоты»

Военнослужащие спецназа «Сибирь» группировки войск «Юг» после нескольких дней охоты уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника, которая ежедневно атаковала позиции ВС РФ под Клещеевкой на артемовском направлении.

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