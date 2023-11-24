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Конор прокомментировал беспорядки в Ирландии после вооруженного нападения на пятерых человек

Как сообщает Sky News, 23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, ранив пятерых.

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