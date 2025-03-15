Когда (не) нужно вызывать скорую помощь

Для обеспечения быстрого реагирования в критических случаях и эффективного использования бригад неотложной помощи Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи напоминает гражданам, что обращаться в Службу 112 следует только в ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья.
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