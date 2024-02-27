Вице-премьер по евроинтеграции – об этапе, на котором находится Молдова в процессе присоединения

Этап, на котором Республика Молдова находится в процессе присоединения к Европейскому союзу, заключается в том, что сейчас сравнивается наше национальное законодательство с законодательством Сообщества, выявляются различия и то, что нужно изменить, чтобы оно соответствовало европейскому законодательству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии