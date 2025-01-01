До 5 января: Путин дал поручение по магистрали между двумя столицами

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение обеспечить государственную поддержку тем производителям, которые задействованы в строительстве высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии