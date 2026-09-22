"ЛизаАлерт": людей до сих пор чаще находят при помощи бумажной ориентировки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" до сих пор находит большую часть людей при помощи бумажной ориентировки, приклеенной к забору, столбу или витрине торговой точки.
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