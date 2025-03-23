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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвис получил травму голеностопа в матче с США. Защитник «Баварии» покинул поле на 12-й минуте

Защитник «Баварии» повредил голеностоп в игре за 3-е место Лиги наций КОНКАКАФ против сборной США. Дэвис покинул поле на 12-й минуте матча.

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