"ЗДЕСЬ ВЫ НЕ ХОЗЯЕВА": РУССКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ И МЭРЫ ИДУТ НА ПОКЛОН К ДИАСПОРАМ

salnikovoleg salnikov

Сказки или свои сны бабкам у подъезда рассказывай. Не далее как сегодня видел несколько таджичек в балахонах, словно в кишлаке а не в русском городе живу. По русски вообще не говорят. А уж как они себя ведут можешь посмотреть на телеграмм канале "многонационал" или "мигранты, всё как есть". много интересного увидишь.