ФОТО: PAVLO GONCHAR/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS В конце августа между Азербайджаном и Россией произошёл международный скандал.
"ЗДЕСЬ ВЫ НЕ ХОЗЯЕВА": РУССКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ И МЭРЫ ИДУТ НА ПОКЛОН К ДИАСПОРАМ
Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Сказки или свои сны бабкам у подъезда рассказывай. Не далее как сегодня видел несколько таджичек в балахонах, словно в кишлаке а не в русском городе живу. По русски вообще не говорят. А уж как они себя ведут можешь посмотреть на телеграмм канале "многонационал" или "мигранты, всё как есть". много интересного увидишь.
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3 час.
Василий
Бабы то ладно, они типа жен и тут познакомились. А какого куя тут делают их старики и бабки?
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2 час.
В
Василий
Ты конечно не россиянин, если к этому так относишься. Конечно, много в России всякой сволоты, действительно Сталина на таких ой как не хватает.
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2 час.
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