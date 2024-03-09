Первый человек в космосе Юрий Гагарин после исторического полета открыл для себя новый мир. Он не только увидел Землю такой, какой ее не видел никто и никогда, но и смог объездить полмира и встретиться с влиятельнейшими современниками того времени.
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