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Лучшему — лучшее: какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос

Лучшему — лучшее: какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос

Первый человек в космосе Юрий Гагарин после исторического полета открыл для себя новый мир. Он не только увидел Землю такой, какой ее не видел никто и никогда, но и смог объездить полмира и встретиться с влиятельнейшими современниками того времени.

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