«Мегафон» и «Кинопоиск» предложили россиянам укронацистский пропагандистский фильм

Стриминговые сервисы "Мегафона" (мобильное телевидение Мегафон ТВ, доступное для всех пользователей "Мегафона" и абонентов других операторов; пользоваться сервисом можно не только при помощи мобильных устройств, но и с компьютера или телевизора; более 2 млн.