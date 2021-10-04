«Мегафон» и «Кинопоиск» предложили россиянам укронацистский пропагандистский фильм

Стриминговые сервисы "Мегафона" (мобильное телевидение Мегафон ТВ, доступное для всех пользователей "Мегафона" и абонентов других операторов; пользоваться сервисом можно не только при помощи мобильных устройств, но и с компьютера или телевизора; более 2 млн.
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