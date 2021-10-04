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«Мегафон» и «Кинопоиск» предложили россиянам укронацистский пропагандистский фильм

«Мегафон» и «Кинопоиск» предложили россиянам укронацистский пропагандистский фильм

Стриминговые сервисы "Мегафона" (мобильное телевидение Мегафон ТВ, доступное для всех пользователей "Мегафона" и абонентов других операторов; пользоваться сервисом можно не только при помощи мобильных устройств, но и с компьютера или телевизора; более 2 млн.

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Семенков Александр
А не пора ли всю эту херню забанить И ПРИ ЧЕМ ДАВНО?ВЕДЬ. ЕСТЬ ОПЫТ И ТУРЦИИ, И КИТАЯ. КУДА СМОТРЯТ НАШИ "контролеры". А...!!!! Догадываюсь, к себе в карман.
павел пастухов
На украине запрещено всё Российское и вообще всё русское , а у нас хохляцкое цветёт как малина . Пора вообще закрыть все контакты с этой страной . А кто допускает такое , штрафовать так чтобы продав последние штаны не хватило расплатиться.
Любовь Прошенкова Алипова (Алипова)
Почему-то наши фильмы, любые запрещены к показу на Украине, зато у нас канал Русский Бестселлер, да и другие постоянно украинские мелодрамы показывают. Я не против. А тут ещё чисто фашистский фильм рекомендует Мегафон. ЧТО ЭТО?
Vladimir Kharchenko
Скоты позорят имя знаменитого голливудского актера испанского происхождения Бандерас. Не зря его имя выбрали как прикрытие. Вычислить, кто занимается этим в России, и дать срок лет на 8. За пропаганду войны и убийств людей, воюющих против нацизма УЕБУ (Укры галиченские-Европейцы в заднице-Бандера УЁбки)
Анатолий Селиванов
надо уходить из бандерохохляцкого мегафона - сволочи..... а где наши спецслужбы и другие службы по ликвидации лицензии у проповедников убийц-бандерохохлов... ???????????????
Борис Осипов
анатолий Санкин
Так за чем остановка? Пора и власть употребить.
Анатолий Витушкин
Мегафон должен быть оштрафован на кругленькую сумму. Идиотов надо учить.
Александр Третьяк
Это диверсия , а значит нужно давать реальные сроки -от 10 и выше

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