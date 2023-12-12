Туркмения хочет развивать отношения с Европой в сферах энергетик и транспорта

Сердар Бердымухамедов, президент Туркмении выступления на расширенном заседании кабмина с участием руководителей дипломатических миссий и консульских учреждений страны, представительств Туркмении при международных организациях обратился к европейским странам с намерением развивать сотрудничество в сферах энергетики, транспорта и технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии