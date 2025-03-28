В Кремле ознакомились с просьбой задержанной главы Гагаузии Гуцул к Путину

Евгения Гуцул просила президента РФ оказать давление на молдавские власти для ее освобождения В Кремле знают об обращении задержанной главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ее освобождении.