В Кремле ознакомились с просьбой задержанной главы Гагаузии Гуцул к Путину

Евгения Гуцул просила президента РФ оказать давление на молдавские власти для ее освобождения В Кремле знают об обращении задержанной главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ее освобождении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии