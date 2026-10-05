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АиФ Кухня

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Ягода против лишнего веса. Назван осенний суперфуд, который помогает худеть

Ягода против лишнего веса. Назван осенний суперфуд, который помогает худеть

Мы постепенно входим в период осенних простуд и плохого настроения. Нам повезло: природа щедро подарила нам суперфуды, которые смогут защитить нас от насморка и кашля, подарят хорошее настроение, зарядят энергией.

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