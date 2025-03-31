Унизить не удалось. Светлана Журова назвала на каких условиях России вернут флаг и государственный гимн

Спортивный мир начал подготовку к Олимпийским играм-2026, которые пройдут в итальянском Милане. Что предпримет Международный олимпийский комитет и его новый глава по поводу русских?Стало известно, что олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы России Светлана Журова обозначила ситуацию с возможным возвращением национального флага и государственного гимна России на Олимпийских Играх-2026 в Милане.