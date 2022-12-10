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Антон Бабиков: «Какой‑то вирус у нас гуляет, у многих животы болят, температура, горло. Болеют не только спортсмены, но и тренеры»

Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков рассказал о проблемах со здоровьем у российских биатлонистов и тренеров.

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