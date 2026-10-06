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Middle East Eye: Турция поставила Украине системы ПВО

Middle East Eye: Турция поставила Украине системы ПВО

Турецкая компания Aselsan могла передать Украине комплексы ПВО Korkut, предназначенные для защиты от беспилотников и низколетящих целей.

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