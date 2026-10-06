Middle East Eye: Турция поставила Украине системы ПВО

Турецкая компания Aselsan могла передать Украине комплексы ПВО Korkut, предназначенные для защиты от беспилотников и низколетящих целей.
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Турки как всегда в своем репертуаре, и нашим и вашим. Как бы сами себя не перехитрили.