📊 Глобальные тренды в рекламе на 2025 год: прогноз dentsu В декабре 2024 года dentsu представили свежий отчет с прогнозами по глобальным расходам на рекламу.
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📊 Глобальные тренды в рекламе на 2025 год: прогноз dentsu В декабре 2024 года dentsu представили свежий отчет с прогнозами по глобальным расходам на рекламу.