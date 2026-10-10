Виктор Осимхен оценил талант нового игрока «Галатасарая» Батракова

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен высоко оценил навыки Алексей Батракова, подчеркнув его способность предугадать развитие ситуации на поле.
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