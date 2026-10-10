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Царьград

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Виктор Осимхен оценил талант нового игрока «Галатасарая» Батракова

Виктор Осимхен оценил талант нового игрока «Галатасарая» Батракова

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен высоко оценил навыки Алексей Батракова, подчеркнув его способность предугадать развитие ситуации на поле.

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