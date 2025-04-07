В Орле «конец света» не мешает осваивать деньги на «Титанике»

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Когда нужна быстрота Хорошая новость для избранных членов регионального правительства: деньги на «Титанике» начнут осваивать с ещё большей скоростью.
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