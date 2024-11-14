Новая статья: Обзор игрового ноутбука OSiO CyberLine C150i-003: геймеры на линии Игрово...

Новая статья: Обзор игрового ноутбука OSiO CyberLine C150i-003: геймеры на линииИгровой ноутбук от российского бренда? Звучит заманчиво! Конфигурации CyberLine C150i включают самую популярную мобильную графику GeForce RTX 4060, быстродействия которой вполне достаточно для современных игр.
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