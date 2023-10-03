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Сказочная свадьба в Венеции: звезда сериала «Ход королевы» наконец-то отпраздновала бракосочетание

Сказочная свадьба в Венеции: звезда сериала «Ход королевы» наконец-то отпраздновала бракосочетание

Актриса удивила необычным платьем. Аня Тейлор-Джой отпраздновала свадьбу с Малкольмом Макреем LEGION-MEDIA27-летняя Аня Тейлор-Джой наконец-то собралась отпраздновать со своими друзьями тот факт, что она стала законной супругой своего любимого — Малкольма Макрея.

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