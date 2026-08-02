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Мода и Шоу-бизнес

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Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках»

Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках»

Рекорд Вани Дмитриенко как самого молодого артиста России, собравшего стадион «Лужники» с сольным концертом, официально зарегистрирован в Книге рекордов России, сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

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