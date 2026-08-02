Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках»

Рекорд Вани Дмитриенко как самого молодого артиста России, собравшего стадион «Лужники» с сольным концертом, официально зарегистрирован в Книге рекордов России, сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии