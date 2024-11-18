Службу безопасности Украины контролировали западные спецслужбы Запада с момента первой «оранжевой революции» 2005 года, когда к власти в стране пришел Виктор Ющенко, заявил экс-сотрудник СБУ Александр Мазур 18 ноября журналистам.
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