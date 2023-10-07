Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Не стал прогибаться под изменчивый мир? Все они марионетки в ловких и натруженных руках.Макаревич* пожела...
  • Олег Тимофеев
    Они у нас переворот будут делать мы у них.Пророк из Ростовс...
  • Михаил Новиков
    Гнать этих мразей в сша! Потому что, где эти твари там и война.Галкин* и Пугачёв...

Медведев назвал виновника обострения на Ближнем Востоке и призвал к гражданской войне в США

Медведев назвал виновника обострения на Ближнем Востоке и призвал к гражданской войне в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о вспыхнувшей войне между ХАМАС и Израилем.Главным игроком длительного конфликта между Израилем и Палестиной являются США и именно Вашингтону следовало активно заниматься ситуацией на Ближнем Востоке, а не стравливать между собой Россию и Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх