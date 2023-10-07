Медведев назвал виновника обострения на Ближнем Востоке и призвал к гражданской войне в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о вспыхнувшей войне между ХАМАС и Израилем.Главным игроком длительного конфликта между Израилем и Палестиной являются США и именно Вашингтону следовало активно заниматься ситуацией на Ближнем Востоке, а не стравливать между собой Россию и Украину.