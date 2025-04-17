Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин рассказал, почему 30 лет не общается со своим отцом. Что стало причиной ссоры? И правда ли, что из-за него актер пытался покончить с собой? Как детские травмы отразились на жизни артиста? И сумел ли он избежать ошибок отца в отношениях со своими собственными сыновьями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».