☝️Мошенники добрались до кондиционеров и обманывают россиян, навязывая услугу по замене фреона. Он не может «выветриться» или «закончиться», если устройство установлено правильно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
☝️Мошенники добрались до кондиционеров и обманывают россиян, навязывая услугу по замене фреона. Он не может «выветриться» или «закончиться», если устройство установлено правильно.