Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Двое подростков сожгли военный вертолёт на авиабазе в Омске

Двое подростков сожгли военный вертолёт на авиабазе в Омске

В Омске двое подростков подожгли вертолёт на местной авиабазе, за что им обещали выплатить 20 тысяч долларов.

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Комментарии
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СМ
Сергей Метельков
Капитализм дикий однако!
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4 час.
АР
Алескендер Рамазанов
На СВО! Вместе с родителями. Тут и компенсация за ущерб,и перед Отчизной оправдание, и перед судом,поскольку дело закроют по известной причине...
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4 час.
VO
Vladimir Orekhov
Чушь не пишите. ПредложИте ещё и соответствующее денежное довольствие выплачивать... Не хватало нам ещё ко всем трудностям наших бойцов присовокупить этих идиотов-диверсантов и их не более умных родителей... Даже в штрафбат или стройбат направлять их  опасно... Надо уголовное дело,  назначить с них компенсацию нанесенного ущерба (пусть всю жизнь платят) и направить их с папами и мамами на принудительные работы на &quot;стройках века&quot;, коих у нас немало. пусть искупают...
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3 час.

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