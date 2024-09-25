Двое подростков сожгли военный вертолёт на авиабазе в Омске

На СВО! Вместе с родителями. Тут и компенсация за ущерб,и перед Отчизной оправдание, и перед судом,поскольку дело закроют по известной причине...

VO

Vladimir Orekhov

Чушь не пишите. ПредложИте ещё и соответствующее денежное довольствие выплачивать... Не хватало нам ещё ко всем трудностям наших бойцов присовокупить этих идиотов-диверсантов и их не более умных родителей... Даже в штрафбат или стройбат направлять их опасно... Надо уголовное дело, назначить с них компенсацию нанесенного ущерба (пусть всю жизнь платят) и направить их с папами и мамами на принудительные работы на "стройках века", коих у нас немало. пусть искупают...