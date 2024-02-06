Рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной раде

6 февраля Верховная рада Украины рассмотрит в первом чтении обновленный законопроект о мобилизации. Первая версия документа предполагала изменение нижней планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, ужесточение ответственности за уклонение от призыва, введение «электронных повесток», мобилизацию инвалидов третьей группы, а также ограничения для тех, кто находится за границей.