Рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной раде

6 февраля Верховная рада Украины рассмотрит в первом чтении обновленный законопроект о мобилизации. Первая версия документа предполагала изменение нижней планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, ужесточение ответственности за уклонение от призыва, введение «электронных повесток», мобилизацию инвалидов третьей группы, а также ограничения для тех, кто находится за границей.
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