Константин Бейрит: «Инвестиции в золото – не азарт, а стратегия»

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. Мировой и российский рынок золота находится в фазе устойчивого спроса и высокой волатильности, обусловленной геополитической напряженностью, действиями центральных банков и макроэкономическими ожиданиями.
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