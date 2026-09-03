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Константин Бейрит: «Инвестиции в золото – не азарт, а стратегия»

Константин Бейрит: «Инвестиции в золото – не азарт, а стратегия»

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. Мировой и российский рынок золота находится в фазе устойчивого спроса и высокой волатильности, обусловленной геополитической напряженностью, действиями центральных банков и макроэкономическими ожиданиями.

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