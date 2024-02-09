Американский прогнозист Лихтман считает, что у Байдена больше шансов на победу

8 февраля 2024, Источник: Bild Президент США Джо Байден. Фото: Gage Skidmore/ Wikimedia Commons.У действующего президента США Джо Байдена на сегодняшний день больше шансов, чем у Дональда Трампа, победить на предстоящих выборах.
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