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Закон и Порядок

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Американский прогнозист Лихтман считает, что у Байдена больше шансов на победу

Американский прогнозист Лихтман считает, что у Байдена больше шансов на победу

8 февраля 2024, Источник: Bild Президент США Джо Байден. Фото: Gage Skidmore/ Wikimedia Commons.У действующего президента США Джо Байдена на сегодняшний день больше шансов, чем у Дональда Трампа, победить на предстоящих выборах.

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Комментарии
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Зоя Копань
Это не у Байдена больше &quot;шансов на победу&quot; , а у военных корпорациях, которые дёргают за веревочки этого маразматика!
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15 час.

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