Украинский теракт в Москве: Убийство генерала должно стать поводом для возрождения СМЕРШа. За убийством генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, подорванного сегодня в Москве, стоит Украина, намекает обозреватель Bild Юлиан Репке.