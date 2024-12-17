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Украинский теракт в Москве: Убийство генерала должно стать поводом для возрождения СМЕРШа

Украинский теракт в Москве: Убийство генерала должно стать поводом для возрождения СМЕРШа

Украинский теракт в Москве: Убийство генерала должно стать поводом для возрождения СМЕРШа. За убийством генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, подорванного сегодня в Москве, стоит Украина, намекает обозреватель Bild Юлиан Репке.

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