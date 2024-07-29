НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Борис Игнатьев о «Спартаке»: «Пока это действия отдельных игроков. Это далеко не «Зенит», и даже не «Локомотив» и «Динамо» – там есть командная игра» 

«Я бы не сказал, что у «Спартака» какая-то выстроенная командная игра, новаторские идеи. Просто у них большая группа игроков, которые по своему уровню, готовности, технической оснащенности выше, чем игроки «Химок».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх