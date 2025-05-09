В 2025 году исполняется 80 лет Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Почти не осталось ветеранов, а правду об этом событии пытаются исказить усилиями уже даже не отдельных стран, а целых военных и политических блоков.
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