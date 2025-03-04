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Метки «избранника божьего»: как распознать того, который обладает особым даром – протоирей рассказал в чем это проявляется

Метки «избранника божьего»: как распознать того, который обладает особым даром – протоирей рассказал в чем это проявляется

Метки «избранника божьего»: как распознать того, который обладает особым даром – протоирей рассказал в чем это проявляется Ольга БезродняяВ мире, полном противоречий и вызовов, многие люди ищут знаки божественного присутствия и утешения.

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