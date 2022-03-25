Денацификация должна быть либо тотальной, либо никакой

Почему денацификация всегда и однозначно должна доводиться до финала, подразумевающего тотальное переформатирование граждан? В качестве ответа, приведу аргументацию, о которой все знают, но, одновременно, никто не догадывается о её существовании.
Почему денацификация всегда и однозначно должна доводиться до финала, подразумевающего тотальное переформатирование граждан? В качестве ответа, приведу аргументацию, о которой все знают, но, одновременно, никто не догадывается о её существовании.
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