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В МИД РФ охладили пыл Борреля, который набросился на Россию с обвинениями из-за задержания журналиста США

В МИД РФ охладили пыл Борреля, который набросился на Россию с обвинениями из-за задержания журналиста США

57K прочитали Официальный Брюссель осуждает действия российских властей, в рамках которых на территории РФ был задержан американский журналист Эван Гершкович.

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