Александр Бельский рассказал о развитии футбола в Санкт-Петербурге

Сегодня исполняется 125 лет с начала первого чемпионата Петербурга по футболу. Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного собрания в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал о значении этого события и развитии футбола в городе.