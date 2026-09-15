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Нижегородская правда

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Александр Бельский рассказал о развитии футбола в Санкт-Петербурге

Александр Бельский рассказал о развитии футбола в Санкт-Петербурге

Сегодня исполняется 125 лет с начала первого чемпионата Петербурга по футболу. Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного собрания в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал о значении этого события и развитии футбола в городе.

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