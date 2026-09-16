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Газета.ру

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Депутат ГД Аксаков: жилищные сберегательные вклады будут защищены от инфляции

Депутат ГД Аксаков: жилищные сберегательные вклады будут защищены от инфляции

С 1 января 2027 года в России появится новый банковский продукт — договор жилищных сбережений, с помощью которого граждане смогут копить на первоначальный взнос по ипотеке на специальном счете, застрахованном на сумму до 10 млн рублей.

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