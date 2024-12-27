Депутат Разворотнева: за графиком вывоза мусора должна следить управляющая компания

Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации Светлана Разворотнева рассказала Общественной Службе Новостей, что делать, если службы ЖКХ успевают вовремя вывозить мусор.
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