Меркурис: Поездка короля Бахрейна в РФ знаменует провал США на Ближнем Востоке

Дружественная поездка короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа в Российскую Федерацию и заявление об обращении к Москве по случаю мирной конференции свидетельствуют о провале политики Вашингтона на Ближнем Востоке.
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