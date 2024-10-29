В Ленобласти сошли с железнодорожных путей два вагона с углем

Проверку в связи со сходом грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования станции Лужская организовала Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства 29 октября в Telegram-канале.
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