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Военное обозрение

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Ликвидирован известный нацист: появились новые подробности о последствиях вчерашнего удара по порту Одессы

Ликвидирован известный нацист: появились новые подробности о последствиях вчерашнего удара по порту Одессы

Интересно, что во время нанесения удара в городе находился президент Украины Владимир Зеленский.

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