Пушков: блокировка помощи Израилю свидетельствует о политическом сдвиге в США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что блокировка республиканцами запрошенного президентом США Джо Байденом пакета помощи Украине и Израилю свидетельствует о "драматическом сдвиге" политических координат Штатов.
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