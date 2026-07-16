Судебное признание права, банкротные торги и публичная собственность: пределы легализации дефектного земельного титула

Можно ли стать собственником земли, если участок куплен на банкротных торгах, право продавца подтверждено судом, а переход зарегистрирован в ЕГРН? АС Северо-Кавказского округа ответил отрицательно: ни судебный акт, ни торги, ни регистрация не создают титул, если продавец не обладал правом, а спорная территория относится к публичным землям.