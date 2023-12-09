Британская газета опубликовала статью о 47-бригаде, окопавшийся в Авдеевке. На Западе уже публично заявляют, что город окружен, а падение Авдеевки как тотальную катастрофу украинского фронта - после этого русские беспрепятственно двинутся на Днепропетровск и даже на Киев.
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