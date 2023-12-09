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Грядёт катастрофа: "Окружённая бригада даёт последний бой в Авдеевке", — Times

Грядёт катастрофа: "Окружённая бригада даёт последний бой в Авдеевке", — Times

Британская газета опубликовала статью о 47-бригаде, окопавшийся в Авдеевке. На Западе уже публично заявляют, что город окружен, а падение Авдеевки как тотальную катастрофу украинского фронта - после этого русские беспрепятственно двинутся на Днепропетровск и даже на Киев.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Дебильные хохлы, отдавать свою жизнь за счастливое будущее амеров. Кстати, с каждого убитого украинца, пиндосы поимели около пяти штук баксов. Флаг вам в руки, продолжайте удобрять ваши черноземы. Ладно, если бы объявили,что Родина в опасности, а то перед смертью беспокоятся о семьях пиндосов.
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