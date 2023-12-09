VV

Vladimir Vlasov

Дебильные хохлы, отдавать свою жизнь за счастливое будущее амеров. Кстати, с каждого убитого украинца, пиндосы поимели около пяти штук баксов. Флаг вам в руки, продолжайте удобрять ваши черноземы. Ладно, если бы объявили,что Родина в опасности, а то перед смертью беспокоятся о семьях пиндосов.