Поздравляем дорогую и любимую дочь Паринову Валентину с днём рождения. Желаем успехов в работе, семейного благополучия, счастья, удачи, крепкого здоровья и всех земных благ.
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Поздравляем дорогую и любимую дочь Паринову Валентину с днём рождения. Желаем успехов в работе, семейного благополучия, счастья, удачи, крепкого здоровья и всех земных благ.