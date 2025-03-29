«Мы уже играли в эту игру»: из трех сторон только одна за прекращение огня на Украине

СК

Сергей Ковалев

"Единственной страной, которой нужно перемирие, являются США"!!! - о, как!!! поручик, не ржать! т.е. заплечных дел мастера, разжигавшие ранее все! конфликты на планете Земля ради собственного блага и только ради него вдруг, буквально по мановению волшебной палочки, которую им сунули сами знают куда (СВО), вдруг переобулись и буквально требуют мира во всем мiре навечно? вот читаешь подобную хрень и задаешь себе только один вопрос - они сами дЭбилы или держат за таковых всех остальных? исходя из пяти сотен глобального контроля считать их дЭбилами нельзя. не путаем тут частное с общим. тогда выходит, что за дЭбилов они держат всех остальных. ну да, сокращая образование глобально до плинтуса, лишая детей классических работ М-Л-С (своим преподают, паразиты!), можно пытаться вешать лапшу на уши пиплу. но ведь не все ещё из ранее подготовленных ушли, т.с., не все забыли из оставшихся... надо ванговать, чтобы видеть очевидное? - попытка развести публику на растяжке "хороший/плохой" закончится, роль "плохих" тоже закончится, а отыграв свою роль все эти "плохие" автоматически списываются в утиль, ибо "мавр сделал дело...", да и нынешний "слон в посудной лавке" не вечен, он назначен временно и вынужденно. что уж говорить про всяких политических проституток, продающих и предающих всё, что им не принадлежит, включая народы? это вообще другой уровень, Иуда рядом не стоял...