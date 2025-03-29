Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Мы уже играли в эту игру»: из трех сторон только одна за прекращение огня на Украине

«Мы уже играли в эту игру»: из трех сторон только одна за прекращение огня на Украине

БлокнотРУ Только одна сторона из трех реально выступает за перемирие, а двум другим оно не нужно, считает военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;Единственной страной, которой нужно перемирие, являются США&quot;!!! - о, как!!! поручик, не ржать! т.е. заплечных  дел мастера, разжигавшие ранее все! конфликты на планете Земля ради собственного блага и только ради него вдруг, буквально по мановению волшебной палочки, которую им сунули сами знают куда (СВО), вдруг переобулись и буквально требуют мира во всем мiре навечно? вот читаешь подобную хрень и задаешь себе только один вопрос - они сами дЭбилы или держат за таковых всех остальных? исходя из пяти сотен глобального контроля считать их дЭбилами нельзя. не путаем тут частное с общим. тогда выходит, что за дЭбилов они держат всех остальных. ну да, сокращая образование глобально до плинтуса, лишая детей классических работ М-Л-С (своим преподают, паразиты!), можно пытаться вешать лапшу на уши пиплу. но ведь не все ещё из ранее подготовленных ушли, т.с., не все забыли из оставшихся... надо ванговать, чтобы видеть очевидное? - попытка развести публику на растяжке &quot;хороший/плохой&quot; закончится, роль &quot;плохих&quot; тоже закончится, а отыграв свою роль все эти &quot;плохие&quot; автоматически списываются в утиль, ибо &quot;мавр сделал дело...&quot;, да и нынешний &quot;слон в посудной лавке&quot; не вечен, он назначен временно и вынужденно. что уж говорить про всяких политических проституток, продающих и предающих всё, что им не принадлежит, включая народы? это вообще другой уровень, Иуда рядом не стоял...
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8 час.
Артур Кушхабиев
Если Д.Трамп в действительности хочет мир на Украине, ему просто надо прекратить поставлять туда оружие, разведданные и отключить старлинк. После этого мир очень быстро наступит.
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4 час.
РР
Русский Россиянин
Ну вот опять лезим в капкан дуриловки, садомазохисты какие-то
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4 час.
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